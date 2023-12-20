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Российский полковник рассказал о функциях дронов для борьбы в Черном море

Кошкин: дрон для борьбы в Черном море должен быть с большим запасом хода

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Павел Лисицын/РИА Новости

Новые российские беспилотные летательный аппараты, которые разрабатываются для борьбы с силами Украины и НАТО в Черном море, должны иметь большой запас хода. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, дрон должен быть способен долго находиться в рабочем состоянии, а ее аппаратура, которая обеспечивает разведку и наведение, должна быть на высоком уровне.

Также Кошкин выразил уверенность в том, что оборонная промышленность России сможет реализовать подобный проект в ближайшее время.

Эксперт добавил, что Россия впервые за свою историю и со времен СССР стала обладательницей ракетно-ядерного оружия с гиперзвуковыми носителями, подобного аналога в мире нет.

В ноябре военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказывал в интервью телеканалу «360», что морские дроны, которые Минобороны РФ получит уже в этом году, позволят перекрыть морские пути снабжения Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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