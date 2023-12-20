Участвующему в СВО мэру Большого Камня вручили награду

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил, что ему вручили награду. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале, где выложил свое фото с медалью «За храбрость» II степени.

По его словам, его боевые товарищи также получили награды.

Абушаев также признался, что ему хотелось бы домой.

«Дома ждет семья, любимые дети, чьи маленькие, но уверенные достижения я пропускаю. Дома ждут граждане Большого Камня, за которых я ежедневно переживаю. Но здесь, в ДНР, я выполняю важные для страны задачи. Здесь мои друзья, братья, земляки. И вместе мы идем к победе», — добавил мэр.

Ранее суд Приморского края не удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Фрунзенского районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске Рустяма Абушаева.

До этого Фрунзенский районный суд Владивостока в рамках повторного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения главе Большого Камня Абушаеву, который разыскивается по двум обвинениям, не вернул его под стражу заочно.

При этом никакой другой меры пресечения Абушаеву избрано не было.

Абушаев находится в федеральном розыске по двум обвинениям. В апреле он сообщил, что находится в зоне проведения спецоперации.

Ранее Путин заявил о роли участников СВО в будущем России.