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Путин указал на резкий рост активности НАТО

Путин: НАТО перебросило американских военных к границе РФ

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Активность стран — членов НАТО в последнее время заметно возросла, а правительство США перебросило к российским границам своих военнослужащих. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Во вторник, 19 декабря, глава государства принял участие в заседании коллегии министерства обороны страны. Он выступил с речью, в ходе которой заявил о резком возрастании активности Североатлантического альянса как военного блока.

«К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в восточной и центральной Европе», — пояснил российский лидер.

Также во время мероприятия Путин указал, что западные страны продолжают вести гибридную войну против РФ. Как сказал глава государства, данное противостояние заключается в снабжении Украины вооружениями и разведывательной информацией.

18 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью программе «Большая игра», которая транслируется на Первом канале. Тогда глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Москва не планирует нарушать границы и атаковать страны — члены НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал НАТО «задним двором США».

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