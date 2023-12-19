Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В бою под Крынками ВСУ бросили раненого польского наемника

Сальдо: российские военные взяли в плен под Крынками польского наемника

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

В бою под селом Крынки Херсонской области взят в плен раненый польский наемник, брошенный бойцами ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наемника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали», — написал Сальдо.

По его словам, российские бойцы оказали раненому необходимую медицинскую помощь и отправили на лечение в тыловой госпиталь.

14 декабря президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба не спешить с выдавливанием ВСУ из Крынок.

8 декабря сдавшийся в плен снайпер ВСУ рассказал, как в Крынках был перебит весь его взвод.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ пытаются форсировать Днепр ради медийных успехов Зеленского.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами