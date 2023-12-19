В бою под Крынками ВСУ бросили раненого польского наемника

В бою под селом Крынки Херсонской области взят в плен раненый польский наемник, брошенный бойцами ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наемника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали», — написал Сальдо.

По его словам, российские бойцы оказали раненому необходимую медицинскую помощь и отправили на лечение в тыловой госпиталь.

14 декабря президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба не спешить с выдавливанием ВСУ из Крынок.

8 декабря сдавшийся в плен снайпер ВСУ рассказал, как в Крынках был перебит весь его взвод.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ пытаются форсировать Днепр ради медийных успехов Зеленского.