Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подполковник НМ ЛНР заявил, что командование ВСУ проводит набор иностранцев

Марочко заявил о росте числа наемников из Грузии и Польши в зоне спецоперации

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

В зоне военной операции зафиксирован рост количества наемников из Грузии и Польши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свой источник.

По его словам, украинское командование в связи с серьезным некомплектом в подразделениях помимо мобилизации проводит и набор иностранцев. За последнее время численность наемников в рядах ВСУ значительно сократилась, но «свежие поступления до сих пор продолжаются».

В течение нескольких недель, по сведениям Марочко, зафиксировано прибытие групп иностранцев около 30-50 человек в подконтрольные Украине населенные пункты Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск и в Константиновку.

Иностранные наемники участвуют в боях за ВСУ с самого начала военной операции, но «география постоянно менялась», утверждает подполковник народной милиции ЛНР в отставке.

«На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», — добавил он.

До этого в МИД РФ заявили, что у российской стороны есть основания полагать, что в военных действиях на Украине участвуют кадровые военные НАТО.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами