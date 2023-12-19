Подполковник НМ ЛНР заявил, что командование ВСУ проводит набор иностранцев

В зоне военной операции зафиксирован рост количества наемников из Грузии и Польши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил РИА Новости подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свой источник.

По его словам, украинское командование в связи с серьезным некомплектом в подразделениях помимо мобилизации проводит и набор иностранцев. За последнее время численность наемников в рядах ВСУ значительно сократилась, но «свежие поступления до сих пор продолжаются».

В течение нескольких недель, по сведениям Марочко, зафиксировано прибытие групп иностранцев около 30-50 человек в подконтрольные Украине населенные пункты Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск и в Константиновку.

Иностранные наемники участвуют в боях за ВСУ с самого начала военной операции, но «география постоянно менялась», утверждает подполковник народной милиции ЛНР в отставке.

«На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», — добавил он.

До этого в МИД РФ заявили, что у российской стороны есть основания полагать, что в военных действиях на Украине участвуют кадровые военные НАТО.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.