В России создают новый вид надводного дрона

Российские специалисты ведут разработку надводного ударного беспилотного дрона, оснащенного полезной нагрузкой до 10 кг с возможностью ее увеличения до 100 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отметил собеседник агентства, надводные катера, которые применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), это «дорогие натовские решения». Кроме того, у украинских войск не так много применяют, как им бы хотелось, указал он.

«Наше решение будет значительно дешевле и делается с учетом локализации производства на территории России. При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать», — сказал источник ТАСС.

Дальность работы надводного дрона будет составлять до 20 км. Отмечается, что в проекте собраны лучшие идеи российского судомоделизма. Корпуса катеров будут исполнены из композитных материалов, а не из карбона, который видно в радары.

Официальные испытания надводных катеров запланированы на февраль 2024 года.

До этого военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что первый российский морской дрон отправят на испытания в зону специальной военной операции. По его словам, безэкипажные катера (БЭК) смогут решать ряд важных задач, в том числе поражать портовую инфраструктуру, корабли и беспилотники противника.

В ноябре вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что Киев наладил серийный выпуск морских беспилотников.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.