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Экс-офицер украинского нацбата признал тотальное превосходство России на фронте

Бывший офицер ВСУ Лапин заявил о тотальном превосходстве РФ на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Экс-офицер спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистического батальона «Айдар» майор Игорь Лапин заявил, что Россия бережет своих солдат, уничтожая украинские позиции артиллерией. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

По словам Лапина, российская артиллерия «разбирает на молекулы» украинские войска. Остатки украинских подразделений вновь добиваются артиллерийскими ударами. Российская пехота идет в атаку только после того, как украинская оборона будет уничтожена градом снарядов. Лапин подчеркнул, что российские войска в плотности артиллерийского огня всегда обладали тотальным преимуществом и вряд ли когда-либо его потеряют.

Украинский офицер также пожаловался на нехватку лопат и кирок для строительства укреплений. У российской же стороны, сказал Лапин, есть мощная строительная техника, благодаря которой солдаты не тратят огромного количества времени на рытье окопов вручную.

Украинский военный обвинил в проблемах ВСУ президента Владимира Зеленского. Лапин выразил мнение, что у Зеленского полностью отсутствуют какие-либо стратегические планы.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пожаловались на большие потери и дефицит боеприпасов.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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