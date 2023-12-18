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На Украине собрались ограничить в правах уклонистов

Нардеп Безуглая: украинских уклонистов ограничат в правах

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Уклонистов на Украине ограничат в правах. Об этом в своих соцсетях сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

«В проекте по рекрутингу, мобилизации и прохождению службы два способа попасть в армию. Рекрутинг — только добровольно, мобилизация — принудительно. Концепт в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав, — объяснила она.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что в стране не будут выдавать повестки через украинский электронный сервис государственных услуг «Дия».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Марьяна Безуглая представила список готовящихся нововведений в законопроект об изменениях в порядок мобилизации. По нему призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет и будет разрешено мобилизовать женщин на небоевые должности.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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