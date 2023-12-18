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Запад призвали внимательно отнестись к перевооружению российских военных на «Авангард»

Mirror: ракетный комплекс «Авангард» может поразить множество целей за 30 минут

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Министерство обороны РФ

Западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению Вооруженных сил Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард». Об этом пишет Mirror.

В статье говорится, что «Авангард» достигает цели со скоростью, которая в 27 раз превышает скорость звука.

«Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей менее чем за 30 минут», — отмечается в публикации.

Автор называет «Авангард» единственным оружием в мире такого рода.

«Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его», — напомнил обозреватель.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием объявил о создании ракетного комплекса «Авангард». Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» стартовало в июле 2018 года.

16 декабря Министерство обороны РФ сообщало, что Полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН) под Оренбургом получил новые ракеты «Авангард».

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.

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