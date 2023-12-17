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Эстония и США будут сотрудничать в военной сфере до 2028 года

ERR: Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года

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Rahmat Gul/AP

Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года. Об этом сообщает портал гостелерадио балтийской республики ERR.

«Мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находятся военное присутствие США в Эстонии, вклад в развитие эстонской дивизии, сотрудничество в сфере кибернетической защиты и совместные закупки», — приводятся в сообщении слова вице-канцлера Минобороны по оборонной политике Эстонии Туули Дунетон.

План предусматривает сотрудничество в сфере учений, в развитии инфраструктуры.

До этого агентство Yonhap, ссылаясь на источник в министерстве национальной обороны Республики Корея, сообщало, что американская подводная лодка с ядерной силовой установкой «Миссури» прибыла в южнокорейский город Пусан.

Южнокорейская сторона обратила внимание, что благодаря визиту стороны намерены укрепить обмен и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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