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В Госдуме предложили применить опыт подтверждения стажа в новых регионах для ЧВК

Исаев: опыт подтверждения стажа в новых регионах можно применить для бойцов ЧВК

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил использовать опыт подтверждения специальной комиссией трудового стажа жителей новых регионов можно для бойцов частных военных компаний, а также народных милиций ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Опыт подтверждения стажа для наемников, подчеркнул он, потребует «определенных усилий», так как они не попали в учет Минобороны.

Исаев отметил, что у тех, кто участвовал в боевых действиях в составе народных милиций ДНР и ЛНР возникает тот же вопрос, так как некоторые из них сражались под позывными, их никто не знал никогда и не выписывал паспортных данных.

Стаж нужен для пенсии и для размера больничного листа, пояснил депутат.

По его словам, планируется создать межведомственную комиссию, которая будет иметь право по свидетельским показаниям и иным источникам подтверждать без документов наличие стажа.

В сентябре сообщалось, что в Забайкальском крае ветеранам боевых действий начали давать приоритет при найме — край стал первым регионом, где была принята такая мера поддержки российских военнослужащих.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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