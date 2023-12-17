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Гаубицы CAESAR сочли не подходящими для конфликта на Украине

Комбриг ВСУ Яцычин: французские САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине

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Nexter

Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) назвали не подходящими для этого конфликта. Об этом заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью репортеру Monde Эммануэлю Гриншпану.

Военнослужащий признался, что использует установку «очень редко», потому что оно хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны. Он отметил, что CAESAR стреляет очень быстро и точно, но орудие достаточно большое. По словам украинского офицера, если французскую гаубицу вывезти на открытое пространство, она сразу же станет мишенью для батарейного огня российской армии.

«Эта дама (САУ CAESAR. — «Газета.Ru») слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, <…> чтобы не испачкать ее», — резюмировал комбриг ВСУ.

В конце ноября стало известно, что Украина договорилась о покупке дополнительной партии французских САУ Caesar.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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Операция на Украине
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