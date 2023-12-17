Гаубицы CAESAR сочли не подходящими для конфликта на Украине

Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) назвали не подходящими для этого конфликта. Об этом заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью репортеру Monde Эммануэлю Гриншпану.

Военнослужащий признался, что использует установку «очень редко», потому что оно хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны. Он отметил, что CAESAR стреляет очень быстро и точно, но орудие достаточно большое. По словам украинского офицера, если французскую гаубицу вывезти на открытое пространство, она сразу же станет мишенью для батарейного огня российской армии.

«Эта дама (САУ CAESAR. — «Газета.Ru») слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, <…> чтобы не испачкать ее», — резюмировал комбриг ВСУ.

В конце ноября стало известно, что Украина договорилась о покупке дополнительной партии французских САУ Caesar.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.