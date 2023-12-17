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Израиль продолжит военное давление на ХАМАС

Нетаньяху: Израиль продолжит оказывать максимум военного давления на ХАМАС

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим продолжит свою политику оказания максимального военного давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, чтобы обеспечить возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газе, и добиться решительной победы над террористами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, только подобные действия приведут к освобождению пленных, без военного давления у Израиля ничего не получится.

По словам руководителя Министерства обороны Израиля Йоава Галантома, если бы военные не приложили никаких усилий, то «ничего бы не произошло».

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейды в школах Аль-Мутасим Билла и Аль-Фараби, расположенные в районе Римал в городе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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