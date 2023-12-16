Российское Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 90 военных и орудие Д-20, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) подразделения группировки войск «Восток» при взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20», — отмечается в сообщении.

30 ноября Минобороны РФ сообщало, что ВС России отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Марьинка.

29 ноября сообщалось, что российские войска взяли под контроль поселок Артемовское, который находится рядом с городом Артемовск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.