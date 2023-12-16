Британский эсминец сбил дрон в Красном море, целью которого было торговое судно

Британский эсминец HMS Diamond уничтожил ракетой, предположительно, ударный дрон, целью которого было торговое судно в Красном море. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс на своей странице в соцсети Х.

«HMS Diamond сбил предполагаемый ударный дрон, нацеленный на торговое судно в Красном море, уничтожив цель ракетой Sea Viper», — написал глава британского Минобороны.

Ранее глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после нападения на принадлежащее немецкой компании судно заявила, что военный флот ФРГ должен защищать торговые корабли в Красном море.

15 декабря сообщалось, что контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся в Красном море после попадания ракеты, которую выпустили повстанцы-хуситы со стороны Йемена. Компания Maersk приостановила контейнерные перевозки в Красном море после атаки на судно.

Ранее в США заявили об атаке на судно датской Maersk в Красном море.