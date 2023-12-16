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Россия разрабатывает новые МБР на замену стоящим на вооружении

Командующий РВСН сообщил о разработке новых ракет на замену «Ярсу»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о разработке новых ракет на замену «Ярсу». Об этом он заявил газете »Красная звезда».

«Да, разрабатываются. Кроме того, проводятся НИОКР по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс «Ярс», — заявил Каракаев.

Он заявил, что на данный момент завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат».

До этого командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН), обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоит свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков.

По словам генерал-полковника, для российских стратегических ядерных сил это 700 развернутых носителей и 1550 боевых блоков.

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.

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