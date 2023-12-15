Средства ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ над Крымом за два часа

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над Крымским полуостровом. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня в период с 20:30 мск до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым», — указали в ведомстве, уточняя, что всего средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе систем противовоздушной обороны над регионом. Никаких повреждений инфраструктуры после атаки не зафиксировано.

В этот же вечер средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

До этого в районе города Алешки в Херсонской области беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.