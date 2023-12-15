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Средства ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ над Крымом за два часа

МО РФ: средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над Крымским полуостровом

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над Крымским полуостровом. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня в период с 20:30 мск до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым», — указали в ведомстве, уточняя, что всего средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе систем противовоздушной обороны над регионом. Никаких повреждений инфраструктуры после атаки не зафиксировано.

В этот же вечер средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

До этого в районе города Алешки в Херсонской области беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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