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Израиль мог назначить награду в $400 тысяч за лидера ХАМАС

Times of Israel: Израиль мог назначить награду в $400 тысяч за лидера ХАМАС

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Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израиль мог назначить награду в $400 тысяч за информацию о местонахождении лидера палестинской группировки ХАМА и одного из основателей военного крыла организации Яхьи Синвара. Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel, передает ТАСС.

По информации издания, фото листовок от имени израильской армии появились в соцсетях. В них указан номер телефона и контакт в Telegram, по которым на конфиденциальной основе можно сообщить информацию о том, где в данный момент находится Синвар. The Times of Israel не удалось подтвердить подлинность этих листовок.

Кроме того, в листовке предлагается награда за брата лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара, который руководит южной бригадой движения. За его данные обещают $300 тыс. В списке также есть командир батальона ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафа Саламех ($200 тыс.) и еще один руководитель военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф ($100 тыс.).

В ноябре The Guardian назвал Синвара и руководителя военного крыла движения — «Бригад аль-Кассам» — Мухаммед ад-Дейфа авторами плана атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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