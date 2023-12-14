Картаполов рассказал о работе над законопроектом о статусе ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) продолжается, передает ТАСС.

«Это сложный законопроект, он требует очень многих согласований, поэтому здесь все идет в плановом порядке», — отметил он.

По словам депутата, этот законопроект затрагивает государство и его безопасность, поэтому к нему нельзя подходить опрометчиво.

14 декабря частник специальной военной операции из Новосибирской области, заключивший контракт с ЧВК и не получивший статус ветерана военных действий, Сергей Соболев рассказал «Газете.Ru», что в скором времени надеется получить свое удостоверение. Во время прямой линии с Владимиром Путиным Соболев рассказал президенту, что обращался за статусом ветерана, но не смог его получить ни в одной инстанции. Участник СВО считает, что ситуация скоро изменится.

Ранее Путин сообщил, что среди его знакомых были служившие в ЧВК.