США получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии

Военные Соединенных Штатов получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По данным издания, открытие баз для американской армии предусмотрено условиями оборонного соглашения DCA (Defence Cooperation Agreement) между Вашингтоном и Хельсинки.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что соглашение между двумя странами в области обороны может иметь жизненно важное значение в случае кризиса.

В ноябре Агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex направило в Финляндию сотрудников для усиления пограничного контроля с Россией.

До этого сообщалось, что Финляндия откроет КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией с 14 декабря.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал принятые Финляндией меры для усиления границ с РФ.