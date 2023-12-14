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Средства ПВО сбили девять беспилотников над Калужской и Московской областями

МО РФ: средства ПВО сбили девять дронов ВСУ над Московской и Калужской областями

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Alexander Ermochenko/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ. Подробности сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, украинские дроны самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО над Московской и Калужской областями. В ведомстве уточнили, что с помощью БПЛА Киев планировал устроить теракты.

До этого об уничтожении беспилотника на территории Сухиничского района Калужской области рассказал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

Известно также, что один из летевших на Москву БПЛА сбили над Наро-Фоминском. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил об отсутствии повреждений и жертв.

Для лучшего противодействия дронам в аэропортах Подмосковья появятся специальные комплексы обеспечения безопасности. Система будет использовать технологии FPV ПВО и FPV-перехватчиков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских беспилотников.

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