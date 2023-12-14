В США испытали новую систему РЭБ для флота

Компания Lockheed Martin провела первые успешные испытания флотской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW), разработанной для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает Breaking Defense.

В публикации отмечается, что новая система будет устанавливаться на палубные вертолеты MH-60R и MH-60S Seahawk. AOEW может работать самостоятельно или совместно с оборудованием боевых кораблей.

С ее помощью можно обнаруживать и подавлять различные угрозы, например, приближающиеся противокорабельных ракеты.

До этого стало известно, что в США не выполнили план по производству модернизированных истребителей F-35 на 2023 год. Компания заключила контракт на поставку 52 машин к концу 2023 года, но завершила производство только 21 истребителя.

До этого журнал Popular Mechanics писал, что военно-воздушные силы США хотят собрать полноценно функционирующий истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.