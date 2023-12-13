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Кадыров заявил о выполнении плана мобилизации в Чечне «на 1500%»

Глава Чечни Кадыров: республика выполнила план по частичной мобилизации на 1500%

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%. Соответствующее заявление он сделал в ходе прямой линии, передает РИА Новости.

«Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали», — сказал Кадыров.

Он отметил, что эти батальоны и полки находятся не в его подчинении, а в подчинении Минобороны РФ, Росгвардии.

«Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу», — добавил лидер Чечни.

До этого Кадыров отметил, что чеченцы добровольно отправляются в зону специальной военной операции на Украине, их никто к этому не принуждает.

Ранее Кадыров назвал воюющих на стороне Украины чеченцев болтунами и предателями.

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