Кадыров заявил о выполнении плана мобилизации в Чечне «на 1500%»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%. Соответствующее заявление он сделал в ходе прямой линии, передает РИА Новости.

«Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали», — сказал Кадыров.

Он отметил, что эти батальоны и полки находятся не в его подчинении, а в подчинении Минобороны РФ, Росгвардии.

«Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу», — добавил лидер Чечни.

До этого Кадыров отметил, что чеченцы добровольно отправляются в зону специальной военной операции на Украине, их никто к этому не принуждает.

Ранее Кадыров назвал воюющих на стороне Украины чеченцев болтунами и предателями.