Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для усиления войск на передовой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора от штата Миссисипи, члена Республиканской партии Роджера Уикера.

Сейчас призыву по мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте с 27 до 60 лет. При этом ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет.

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) писал, что Украина пытается вербовать зарубежных наемников в связи с огромными потерями личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне празднования Дня волонтера на Украине предложила всем, кого касается этот день, пойти в ВСУ.

До этого в СМИ появилась информация о тяжелой ситуации в украинской армии. Со слов солдат ВСУ, служат в вооруженных силах лишь те, кто не смог избежать мобилизации и многие не обладают необходимым опытом.

Ранее сообщалось, что Финляндия начинает производство артснарядов для Украины.