Министр обороны Украины ответил на вопрос об отставке Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос, есть ли планы отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Об этом сообщает «24 канал».

По словам Умерова, подобных намерений нет. Он подчеркнул, что такие вопросы только раскачивают ситуацию со всех сторон.

Министр добавил, что всегда спрашивал Залужного, если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем назначить.

Он добавил, что ведомство может делать ротацию или переводить на отдельную должность.

До этого стало известно, что Умеров вместе с главнокомандующим украинскими войсками Валерий Залужный прибыли на позиции Вооруженных сил Украины на Восточном направлении, чтобы обсудить возведение фортификационных сооружений.

Отмечается, что командующий сухопутными войсками Александр Сырский сообщил Умерову и Залужному о ситуации на данном направлении. Он также заявил, что ВСУ готовят план действий и оценивают угрозы.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.