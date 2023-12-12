Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ уничтожили до 70 военных ВСУ на Запорожском направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные смогли отразить атаку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка на Запорожском направлении. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 70 военных, а также три автомобиля.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с помощью БПЛА уничтожили боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах. Позиции украинских боевиков были уничтожены в районе Берестового. На видео засняты удары, нанесенные по объектам ВСУ артиллерийскими расчетами «Южной» группировки войск.

12 декабря сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52 Центральной группировки Вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении провели успешную операцию по уничтожению сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами