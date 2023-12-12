Российские военные смогли отразить атаку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка на Запорожском направлении. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 70 военных, а также три автомобиля.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с помощью БПЛА уничтожили боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах. Позиции украинских боевиков были уничтожены в районе Берестового. На видео засняты удары, нанесенные по объектам ВСУ артиллерийскими расчетами «Южной» группировки войск.

12 декабря сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52 Центральной группировки Вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении провели успешную операцию по уничтожению сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины.