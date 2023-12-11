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В США намерены узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане

Белый дом: США обеспокоены применением Израилем американского фосфора в Ливане

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Emily Elconin/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены сообщениями о том, что Израиль применил американский белый фосфор в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели эти сообщения. Безусловно, обеспокоены по этому поводу. Мы будем задавать вопросы [на этот счет], чтобы попытаться выяснить больше», — сказал Кирби журналистам.

До этого газета The Washington Post писала, что боеприпасы с белым фосфором, которые использовала армия Израиля при обстрелах Ливана, были поставлены США.

В конце ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла у пациентов из Газы ожогов от белого фосфора. До этого постоянный представитель Палестины при ООН Ибрагим Крайши заявлял СМИ, что израильская армия применила боеприпасы с белым фосфором при ударах по сектору Газа.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Долтон в свою очередь говорила, что у администрации США отсутствуют независимые подтверждения сообщений о том, что Армия обороны Израиля применила белый фосфор в секторе Газе.

Ранее в Израиле сочли, что ХАМАС находится на грани распада.

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