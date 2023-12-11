Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал ситуацию в секторе Газа апокалиптической, сопоставимой с разрушениями городов Германии в ходе Второй мировой войны. Его слова на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС передает ТАСС.

«Мы обсудили катастрофическую и даже апокалиптическую ситуацию в Газе в результате террористических нападений на Израиль 7 октября и последовавшего за ними военного ответа Израиля с невероятным количеством гражданских жертв», — сказал Боррель.

По его словам, число потерь среди гражданских составляет от 60% до 70% всех жертв конфликта — минимум 18 тысяч человек. При этом Боррель отметил, что это число должно быть выше, поскольку неизвестно сколько людей находятся под завалями.

«Чтобы представлять масштабы, разрушения в Газе сопоставимы или даже превышают разрушения в городах Германии после Второй мировой войны», — сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе заседания совета по чрезвычайным ситуациям назвал ситуацию со здравоохранением в секторе Газа катастрофической.

2 декабря команда специалистов ВОЗ посетила больницу Нассар на юге сектора Газа. В ней находится тысяча пациентов, что в три раза больше допустимого количества людей. По его словам, условия для оказания медицинской помощи там немыслимы.

Боррель по итогам заседания форума Союз для Средиземноморья в Барселоне, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, называл бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра может не быть.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.