Путин разрешил поднять флаги на подлодках «Красноярск» и «Александр III»

Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию флага РФ на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Церемония проходит в понедельник в Северодвинске, передает РИА Новости.

«Грозные, не имеющие равных ракетоносцы, начинают свою службу», — сказал глава государства в ходе выступления.

Путин также отметил, что Россия будет продолжать оснащать свой флот современной техникой и вооружением, а также увеличивать серийное производство.

В конце ноября Военно-морской флот России (ВМФ) получил две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») и многоцелевую «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М»).

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 12 кораблей поступят в Военно-морской флот РФ до конца 2023 года.

По его словам, среди них будут надводные и подводные корабли.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.