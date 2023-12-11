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Путин сообщил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена

Путин: Россия количественно укрепит боеготовность своего ВМФ

Работа по повышению морской мощи Российской Федерации будет продолжаться. Об этом на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России», — сказал он.

По словам главы российского государства, в РФ будет укрепляться морская мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Балтийском и Черном морях, на Каспии, «в важнейших стратегических районах мирового океана».

Также Владимир Путин заявлял, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» в скором времени начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте. Его слова на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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