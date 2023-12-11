Путин сообщил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена

Работа по повышению морской мощи Российской Федерации будет продолжаться. Об этом на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России», — сказал он.

По словам главы российского государства, в РФ будет укрепляться морская мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Балтийском и Черном морях, на Каспии, «в важнейших стратегических районах мирового океана».

Также Владимир Путин заявлял, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» в скором времени начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте. Его слова на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.