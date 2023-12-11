Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» скоро заступят на вахту

Президент России Владимир Путин заявил, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» в скором времени начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте. Его слова на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» передает РИА Новости.

«Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте», — сказал Путин.

В конце ноября Военно-морской флот России (ВМФ) получил две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») и многоцелевую «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М»).

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 12 кораблей поступят в Военно-морской флот РФ до конца 2023 года.

По его словам, среди них будут надводные и подводные корабли.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.