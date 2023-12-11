Отставной генерал ВСУ раскрыл секрет успеха ВС РФ

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос связал успехи ВС РФ на поле боя с эффективным использованием FPV-дронов (дронов First Person View, то есть с возможностью наблюдения «от первого лица») и радиоразведки. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала «Прямой» (укр. Прямий).

«Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях», — подчеркнул он.

По словам Кривоноса, использование техники слежения и разведка позволяет ВС РФ предотвращать закрепление украинских бойцов в зданиях на передовой и замедлять передвижение украинских войск.

До этого Кривонос заявил, что бойцы ВСУ злы из-за сохраняющегося расслоения в обществе и готовы пойти на радикальные меры.

«Военные реально очень злы, они готовы на определенные [радикальные] моменты, такие, что для общества не будут на пользу, но будут на пользу Российской Федерации», — сказал Кривонос.

По словам военнослужащего, бойцы сильно раскритиковали недавний запуск состава в Карпаты для лыжников. Военным сильно не понравилось, что кто-то будет кататься на лыжах, пока они мерзнут в окопах и подвергают свою жизнь опасности.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.