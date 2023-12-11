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На Украине раскритиковали отправку ВСУ через Днепр

«Думская»: руководство ВСУ совершает преступление, отправляя войска через Днепр

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Alex Babenko/AP

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершает преступление, посылая войска через Днепр. Об этом пишет обозреватель одесской газеты «Думская» Николай Ларин.

По словам обозревателя, солдаты переправляются через реку на подручных средствах, и российские силы ликвидируют их еще на подходе к берегу.

«Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Оттуда не вывозят раненых. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной», — отметил Ларин.

Он добавил, что о дальнейшем прорыве линии российской обороны и речи не идет, так как ВСУ бросают все силы на форсирование Днепра. Обозреватель подчеркнул, что командованию ВСУ стоит сворачивать эту операцию, так как «продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российская армия нанесла удар по месту сбора командиров тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины, также уничтожено хранилище топлива для бронетехники.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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