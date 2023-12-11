Су-34 уничтожил солдат ВСУ фугасными бомбами

Военный истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России успешно атаковал личный состав Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, применив фугасные авиабомбы (ФАБ) с использованием универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Министерство обороны России опубликовало видео этой операции.

На записях видео можно увидеть этапы подготовки самолета к вылету, взлет, перемещение в зону нанесения удара, сброс пары авиабомб с применением УМПК и возвращение на базу.

«Во время боевого вылета в районе системы воздушной обороны экипаж получил информацию о координатах скопления противников на передовой линии на Краснолиманском направлении. С помощью фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, экипаж провел точную бомбардировку, избегая зоны ПВО противника», — говорится в описании видео.

Пилот Су-34 Олег рассказал, что полет проходил на высоте 11 тысяч метров, «над облаками». «Все прошло спокойно. Все вооружение работало без сбоев, цели были поражены», — добавил летчик.

7 декабря истребители ВС РФ также уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении. Во время боевого вылета экипаж самолета получил информацию о скоплении на передовой личного состава украинских сил. Для его уничтожения Су-34 произвел бомбардировку позиций ВСУ фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Такое оружие позволяет наносить точные удары, не входя при этом в зону поражения вражеских средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.