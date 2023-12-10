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Близ сектора Газа объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили неподалеку от сектора Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сигналах воздушной тревоги вблизи Газы. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в населенных пунктах близ сектора Газа», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, незадолго до этого сигналы воздушной тревоги включили в кибуце Киссуфим, расположенном неподалеку от палестинского анклава.

В прошлый раз сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Беэр-Шева и других северных и южных районах Израиля 6 декабря.

Некоторое время назад Израиль перехватил ракеты, выпущенные с территории Ливана и Сирии. По данным ЦАХАЛ, были идентифицированы два запуска из Сирии. Ракеты прилетели в пустырь. Кроме того, было обнаружено несколько запусков из Ливана в районы Штулы, Малкии и Зарита на севере Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал цели в войне с ХАМАС.

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