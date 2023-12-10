Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Донецку в 11:30 мск. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

По информации СЦКК, удар пришелся по Будденовскому району города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») по направлению: 11.30 — город Донецк (Буденновский район): выпущены 2 ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

Тип ракет, которые использовались для обстрела, не называется.

До этого военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что, если ВСУ отступят из Авдеевки, то вся линия обороны на востоке обрушится.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.