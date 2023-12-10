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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничных районов

Гладков: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области за сутки

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинские войска за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов региона.

Губернатор опубликовал статистику об обстрелах, произошедших в регионе 9 декабря. По его информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по семи приграничным районам 42 снаряда, включая пять устройств, сброшенных с дронов. Гладков указал, что за отчетный день пострадавших не было, однако был поврежден экскаватор.

Согласно сообщению главы региона, в Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП «Нехотеевка» было выпущено по три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА было сброшено четыре взрывных устройства.

6 декабря Гладков сообщал об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа.

5 декабря над регионом сработала система противовоздушной обороны, которая сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины.

7 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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