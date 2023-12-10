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В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа

Премьер Палестины Штайе: США должны нести ответственность за атаки ЦАХАЛ по Газе

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Mohammed Salem/Reuters

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Штайе выступил на конференции Дохийского форума в Катаре.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе заседания совета по чрезвычайным ситуациям назвал ситуацию со здравоохранением в секторе Газа катастрофической.

Он отметил, что сейчас в анклаве условия идеальны для распространения смертельных заболеваний.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания форума Союз для Средиземноморья в Барселоне, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, называл бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра может не быть.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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