Военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что, если ВСУ отступят из Авдеевки, то вся линия обороны на востоке обрушится и киевский режим потеряет контроль над значительными территориями Донбасса.

По словам военного, восточная часть города и его промзона находится на господствующей высоте, и, если российские силы займут их, то ВСУ придется отходить дальше на 20 км к западу ко второй линии обороны Карловка — Очеретино.

«То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся», — сказал Свитан.

Он отметил, что в случае отступления украинской армии на 20 км обрушится весь фронт. Это грозит потерей Курахово, Марьинки, Карловки и Угледара.

До этого военный эксперт Алексей Живов высказывал мнение, что из-за боеприпасного голода ВСУ могут оставить позиции под Донецком, Артемовском (Бахмутом), Авдеевкой и Марьинкой. По мнению эксперта, фронт будет выровнен, а ВСУ будут отодвинуты в поля.

4 декабря стало известно, что российские отряды перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артемовском.

Сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выражал мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине.

Ранее в США рассказали о сомнениях украинских военных чиновников в победе ВСУ.