Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный ВСУ спрогнозировал последствия потери Авдеевки Украиной

Полковник ВСУ Свитан: потеря Авдеевки обрушит украинскую линию обороны

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что, если ВСУ отступят из Авдеевки, то вся линия обороны на востоке обрушится и киевский режим потеряет контроль над значительными территориями Донбасса.

По словам военного, восточная часть города и его промзона находится на господствующей высоте, и, если российские силы займут их, то ВСУ придется отходить дальше на 20 км к западу ко второй линии обороны КарловкаОчеретино.

«То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся», — сказал Свитан.

Он отметил, что в случае отступления украинской армии на 20 км обрушится весь фронт. Это грозит потерей Курахово, Марьинки, Карловки и Угледара.

До этого военный эксперт Алексей Живов высказывал мнение, что из-за боеприпасного голода ВСУ могут оставить позиции под Донецком, Артемовском (Бахмутом), Авдеевкой и Марьинкой. По мнению эксперта, фронт будет выровнен, а ВСУ будут отодвинуты в поля.

4 декабря стало известно, что российские отряды перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артемовском.

Сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выражал мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине.

Ранее в США рассказали о сомнениях украинских военных чиновников в победе ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами