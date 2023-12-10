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В России заподозрили США в удерживании танков Abrams вдали от линии фронта

Военный эксперт Дандыкин допустил, что США удерживают Abrams от линии фронта

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Mindaugas Kulbis/AP

Танки американского производства Abrams до сих пор не оказались на передовой в зоне проведения спецоперации, хотя были переданы украинским войскам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Возможно, отметил эксперт, Соединенные Штаты держат танки вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и продолжения поставок своей техники в западные страны.

«Европейская техника горит. Значит, американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны. А там десятки миллиардов долларов прибыли», — сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что США являются выгодополучателями.

«Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские, а это очень показательный момент», — указал капитан.

До этого издание Forbes писало, что американские танки М-1 Abrams на Украине рискуют выйти из строя, потому что им нужна очистка хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, на которую уходит много топлива.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что первый американский танк Abrams заметили под Купянском.

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