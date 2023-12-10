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Пленный боец ВСУ раскрыл прозвище мобилизованных бойцов ВСУ на передовой

Пленный боец ВСУ Щербатов: командиры называют мобилизованных «одноразовыми»

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Kuba Stezycki/Reuters

Командиры подразделений украинской армии называют мобилизованных бойцов «одноразовыми». Об этом сообщил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатов, передает телеканал Звезда в Telegram-канале.

«Закинули в микроавтобус как котенка. Забирают всех подряд, не спрашивают даже фамилии», — сказал он.

Щербатов отметил, что его мобилизовали насильно, и он даже не проходил медкомиссию. По словам военнопленного, когда его вместе с группой привезли в зону боевых действий, командиры назвали их «одноразовые».

При этом, рассказывая об отношении начальства к бойцам, Щербатов заявил о серьезных проблемах с питанием. Он признался, что украинским солдатам приходилось воровать еду у местных жителей.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатый заявил, что сотрудники военных комиссариатов на Украине забирают в армию мужчин, которые приходят в паспортные столы для оформления или получения удостоверений личности.

Ранее пленный украинский военный сравнил с тюрьмой военкомат в городе Одессе.

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