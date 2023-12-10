Пленный боец ВСУ раскрыл прозвище мобилизованных бойцов ВСУ на передовой

Командиры подразделений украинской армии называют мобилизованных бойцов «одноразовыми». Об этом сообщил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатов, передает телеканал Звезда в Telegram-канале.

«Закинули в микроавтобус как котенка. Забирают всех подряд, не спрашивают даже фамилии», — сказал он.

Щербатов отметил, что его мобилизовали насильно, и он даже не проходил медкомиссию. По словам военнопленного, когда его вместе с группой привезли в зону боевых действий, командиры назвали их «одноразовые».

При этом, рассказывая об отношении начальства к бойцам, Щербатов заявил о серьезных проблемах с питанием. Он признался, что украинским солдатам приходилось воровать еду у местных жителей.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатый заявил, что сотрудники военных комиссариатов на Украине забирают в армию мужчин, которые приходят в паспортные столы для оформления или получения удостоверений личности.

Ранее пленный украинский военный сравнил с тюрьмой военкомат в городе Одессе.