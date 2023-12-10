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На Украине оценили пользу от мобилизации

Военный эксперт Жданов: для Украины мобилизация бесполезна без западной техники

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет мобилизация населения из-за отсутствия западной техники. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NTA.

По его словам, украинская сторона может набрать, мобилизовать и мотивировать людей, но без западной техники и оружия с этим ничего нельзя будет сделать.

Жданов добавил, что ВСУ перешли в стратегическую оборону, что ставит украинскую сторону в невыгодное положение. Единственное, что может повлиять на существующую ситуацию — поставка вооружения.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что мобилизация в стране будет проходить сложно.

Он добавил, что власти страны готовят новую программу, которая будет вести разъяснительную работу по вопросам мобилизации, в частности, новый подход к набору военнослужащих, функции и обязательства государства и мобилизованных.

До этого украинская служба Би-би-си сообщала, что мужчины призывного возраста на Украине после получения повестки должны будут в течение 48 часов явиться в военкомат. Соответствующий законопроект разрабатывается депутатами Верховной рады.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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