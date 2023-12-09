Российский командир заявил, что ВСУ не хотят вступать в стрелковые бои у Артемовска

Украинские военнослужащие под Артемовском в Донецкой народной республике стараются избегать стрелковые бои и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики подступают к ним ближе. Об этом рассказал ТАСС один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, действующая в районе Артемовска.

По его словам, бывает, что противник сдается на своем участке, но зачастую это происходит уже в ходе боя, когда шансов практически не остается.

Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным «Чибилия» отметил, что отдельные украинские военнослужащие проявляют стойкость и бьются до конца.

По данным агентства, в настоящее время бригада «Север V» совместно с другими подразделениями добровольческого штурмового корпуса осуществляет наступление в районе Богдановки западнее Артемовска. За последние несколько дней российские войска продвинулись вперед примерно на полтора километра. В первый день продвижения бойцы взяли в плен девять украинских военнослужащих.

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