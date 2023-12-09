Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский командир заявил, что ВСУ не хотят вступать в стрелковые бои у Артемовска

ТАСС: солдаты ВСУ уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска

close
100%
РИА Новости

Украинские военнослужащие под Артемовском в Донецкой народной республике стараются избегать стрелковые бои и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики подступают к ним ближе. Об этом рассказал ТАСС один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, действующая в районе Артемовска.

По его словам, бывает, что противник сдается на своем участке, но зачастую это происходит уже в ходе боя, когда шансов практически не остается.

Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным «Чибилия» отметил, что отдельные украинские военнослужащие проявляют стойкость и бьются до конца.

По данным агентства, в настоящее время бригада «Север V» совместно с другими подразделениями добровольческого штурмового корпуса осуществляет наступление в районе Богдановки западнее Артемовска. За последние несколько дней российские войска продвинулись вперед примерно на полтора километра. В первый день продвижения бойцы взяли в плен девять украинских военнослужащих.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами