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Вашингтон осудил обстрел посольства США в Ираке

США осудили обстрел посольства в Ираке и призвали к расследованию инцидента

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AP

Вашингтон осуждает обстрел посольства США в Ираке и призывает расследовать инцидент. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности», — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В заявлении отмечается, что США решительно осуждают подобные ракетные обстрелы.

Агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака сообщало, что окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде подверглись ракетному обстрелу.

Отмечается, что дипмиссия расположена в центре города.

20 сентября выстрелы прозвучали у здания американской дипмиссии в Ливане. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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