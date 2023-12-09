Вашингтон осудил обстрел посольства США в Ираке

Вашингтон осуждает обстрел посольства США в Ираке и призывает расследовать инцидент. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности», — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В заявлении отмечается, что США решительно осуждают подобные ракетные обстрелы.

Агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака сообщало, что окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде подверглись ракетному обстрелу.

Отмечается, что дипмиссия расположена в центре города.

20 сентября выстрелы прозвучали у здания американской дипмиссии в Ливане. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.