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В ХАМАС заявили о разрушении Великой мечети в Газе

Al Ghad: ХАМАС заявил, что армия Израиля разрушила Великую мечеть в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Радикальное исламистское движение ХАМАС заявило, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила Великую мечеть в секторе Газа (Большую мечеть Омара, мечеть Аль-Кабир). Об этом сообщает телеканал Al Ghad.

По данным палестинского движения, мечеть была разрушена в результате израильского авиаудара.

Агентство Reuters сообщает, что подконтрольные ХАМАС СМИ также публикуют фотографии разрушенной мечети. На снимках видны разрушенные стены и обвалившаяся часть крыши мечети, а также трещина в основании минарета.

Отмечается, что дату съемки установить не удалось.

Большая мечеть Омара была построена в V веке и находится в старом квартале города Газа. Мечеть является старейшей и самой крупной на территории анклава. Она располагается на месте старого христианского храма, перестроенного после арабского завоевания.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял в ходе брифинга, что сторонники палестинского радикального движения ХАМАС сдаются в плен.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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