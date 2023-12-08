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В ДНР ликвидировали украинских боевиков с американскими шевронами

Командир «Север-V»: в ДНР ликвидировали боевиков ВСУ с шевронами США

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The U.S. Army

Боевики Вооруженных сил Украины с американскими нашивками ликвидированы неподалеку от села Богдановка в ДНР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия.

Военнослужащий пояснил, что часть ликвидированных на позициях под Богдановкой — это мобилизованные бойцы ВСУ. Другие же, с шевронами цветов американского флага, скорее всего, — наемники, предположил командир.

До этого подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка.

Силами отрядов этого подразделения проводится зачистка лесополос и укрепрайонов у Артемовского в Донецкой народной республике.

Сообщалось, что российские военные из добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подходах к городу Часов Яр в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили четыре атаки на Донецком направлении и поразили 270 бойцов ВСУ.

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