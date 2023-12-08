В «Атомфлоте» раскрыли график строительства сверхмощного ледокола «Россия»

Сверхмощный атомный ледокол «Россия» строится по графику, отклонений от него в настоящее время нет. Об этом рассказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, сообщает РИА Новости.

«По строительству ледокола «Лидер» под названием «Россия», который строится на Дальнем Востоке, техническая готовность 11%. Сейчас мы идем в графике строительства, который у нас подписан со «Звездой». Никаких отклонений пока мы не наблюдаем», — сказал Ирлица на XIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Предполагается, что спуск корабля на воду произойдет в сентябре 2025 года, подписание приемного акта — в декабре 2027 года.

17 ноября стало известно, что один из строящихся в РФ ледоколов получит имя «Сталинград».

27 марта сообщалось, что «Росатом» допустил привлечение верфей КНР и Турции к сооружению отечественных ледоколов.

Ранее в «Росатоме» рассказали о планах по созданию новых российских атомных ледоколов.