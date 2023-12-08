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Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

ВС России с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

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Минобороны РФ

Российские части за вторую неделю декабря нанесли 30 групповых ударов по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

»<…> с 3 по 8 декабря <…> нанесены 30 групповых ударов <…> по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ», —

В ведомстве уточнили, что противника атаковали высокоточным оружием и беспилотниками. Существенный урон удалось нанести украинским арсеналам, складам с боеприпасами, военной техникой и горючим. Удары также уничтожили пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

В конце ноября российская армия ударила по подразделениям «Азова» (организация запрещена в России) и «Иностранного легиона».

До этого российские военные поразили склад авиабоеприпасов в Хмельницкой области. Вооруженные силы привлекли армейскую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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