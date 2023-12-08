Арабские СМИ сообщили об ударе Израиля по городу Хан-Юнис в Газе

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по нескольким районам города Хан-Юнис на юге сектора Газа, включая Маан, Джурат аль-Аккад и аль-Махатта, а также в соседнем городе Рафах. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Также ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что по меньшей мере пять человек лишились жизней в результате израильских ударов по лагерю беженцев в Нусейрате.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.