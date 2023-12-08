Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога утром 8 декабря объявлена в Киевской и еще семи областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что около 7.30 (мск) сирены начали звучать в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Спустя 15 минут тревогу объявили в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.

Также сообщалось, что в ночь на 8 декабря в Харькове произошла серия взрывов. В регионе с 2.54 (мск) звучат сирены воздушной тревоги.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.